Canone Rai | Giorgetti | “Deve uscire dalla bolletta | per il prossimo anno bisognerà pensare a un altro strumento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Quest’io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati e ilRai è rimasto in, se no saltava tutto” ma ” è evidente che dovrà, e quindi per l’a un”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo, parlando ad un evento elettorale della Lega a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.