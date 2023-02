Canon presenta la nuova generazione di fotocamere entry-level | la full frame EOS R8 e la EOS R50 con sensore APS-C

Inoltre, la fotocamera, senza più limiti software nella durata della registrazione e capace di trasferire il flusso video anche via cavo Usb - C, supporta anche gli standardLog 3 a 10 - bit ...oggi due inedite fotocamere della serie EOS R progettate dall'azienda giapponese per soddisfare diverse tipologie di utenza. Si parte dalla EOS R50 , destinata a chi desidera ...

Canon presenta la nuove mirrorless: full frame Eos R8 e compatta Eos R50 iGizmo.it

Canon presenta due mirrorless che strizzano l'occhio a youtuber e amanti degli scatti con lo smartphone WIRED Italia

Canon EOS R8: ecco la full frame leggera di casa Canon. E arriva ... Fotografi Digitali

Hunkeler Innovationdays 2023: nuova tecnologia da Canon Top Trade

A bordo di Costa Smeralda a Sanremo, ecco la crociera spettacolo nei giorni del Festival DOVE Viaggi

Amazon sconta i propri Kindle di ultima generazione, non era successo nemmeno al Black Friday. Ecco le opzioni disponibili per il più amato fra gli e-book reader, oltre ad una serie di accessori uffic ...Canon parteciperà agli Hunkeler Innovationdays 2023, che si svolgeranno a Lucerna (Svizzera) dal 27 febbraio al 2 marzo 2023 ...