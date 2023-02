Cangiano FdI | “Dal Mezzogiorno d’Italia parta la sfida per una nuova idea di scuola”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "Ho partecipato oggi alla presentazione del libro ‘LaMediterranea’ di Damiano Previtali, dirigente al MIM ed uomo di. La suadi scrivere una storiadel sistema scolastico italiano partendo dalla peculiarità delle Istituzioni Scolastiche del Meridione mi ha profondamente colpito, perché nel suo ipotizzare una narrazione diversa rispetto a quella attuale, recupera al Sud quel ruolo di cuore pulsante del Mediterraneo che forse ultimamente abbiamo perso, appiattiti su posizioni che sono lontane dalla nostra cultura e dalla nostra storia, che è mediterranea non solo in senso geografico, ma anche e soprattutto in quella predisposizione all'accoglienze e all'inclusione". L'articolo .