Calvo | «Santoriello? La Juventus pretende rispetto»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella serata di ieri laha chiuso il turno di campionato superando agevolmente la Salernitana in un match che non è mai stato in discussione. Grazie al rientro di Vlahovic – autore di una doppietta – e al gol di Kostic, i bianconeri si sono imposti con il risultato di 3-0 all’Arechi e si L'articolo proviene da Calcio e Finanza.