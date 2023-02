Calvarese | «Un altro scandalo rischia di colpire il mondo arbitrale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gianpaolo, ex fischietto del calcio italiano, ha parlato a Calcio&Finanza della classeGianpaolo, ex fischietto del calcio italiano, ha parlato a Calcio&Finanza della classe. Le sue dichiarazioni: «Unterremotodiil. Non c’è pace, evidentemente per l’AIA: dopo il caso Rosario D’Onofrio, con le conseguenti dimissioni dell’ex presidente Alfredo Trentalange e quelle dell’ex Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti Luigi Stella, ecco unper l’associazione dei fischietti italiani. Quest’ultimo riguarda la nomina di Giuseppe Fonisto, l’attuale Presidente della Commissione di ...