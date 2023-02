Calendario Sport Invernali oggi | orari 8 febbraio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)mercoledì 8ci aspetta una ricca giornata di. I Mondiali di sci alpino propongono il superG femminile a Meribel (Francia): l’Italia vuole sognare in grande sul pendio francese con Sofia Ga (desiderosa di fare saltare il banco in vista dell’attesissima discesa libera), Federica Brignone (fresca di trionfo iridato in combinata), Elena Curtoni, Marta Bassino. A Courchevel andrà invece in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, con Dominik Paris e Mattia Casse pronti ad apprendere le linee in vista della gara del weekend. A Oberhof si aprono i Mondiali di biathlon. La rassegna iridata in Germania propone la staffetta mista: l’Italia può giocarsi chance interessanti, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. A contorno anche la Coppa del Mondo ...