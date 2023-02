Calendario Europei ciclismo su pista 2023 oggi in tv | orari 8 febbraio | programma | canali | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Prendono il via quest’glidisusul velodromo di Grenchen, in Svizzera. Un velodromo che ci riporta a bei ricordi, poiché è qui che Filippo Ganna ha realizzato il record dell’ora lo scorso anno. Per la competizione continentale, il CT Marco Villa non ha voluto fare sconti, convocando tutti i migliori effettivi. La giornata sarà caratterizzata immediatamente dalle due gare di inseguimento a squadre. Per l’Italia è subito uno snodo importante sia tra gli uomini, dove Ganna sarà accompagnato da Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. In precedenza le qualificazioni dello sprint: Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Mattia Predomo tra gli uomini, Giada Capobianchi, Miriam Vece e Rachele Barbieri tra le donne. Nel pomeriggio sono previste anche le prime finali di questi ...