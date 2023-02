Calcio | Zaniolo saluta la Roma ' sempre sudato per la maglia'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa. Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorandola storia che rappresenti, ...

Lo ha scritto Nicolòsui social in un post d'addio alla Roma. "Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell'anno scorso, quel gol, quella coppa.Nicolòè l'argomento principale di cui si sta parlando in queste ore tra le due Nazioni, ... ma c'è un altro giocatore pronto a dire addio al nostroper iniziare una nuova avventura ...

ROMA - Zaniolo al Galatasaray, adesso è ufficiale. Il club turco ha infatti depositato il contratto in lega e sul sito della federazione turca è stato già inserito nella lista dei giocatori ...