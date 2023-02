Calcio | Serie A Giudice | nove giocatori squalificati per una giornata

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ammenda di 10mila euro per lo Spezia per "cori beceri e offensivi" da parte dei tifosi MILANO - Ilsportivo della Lega diA, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 9dopo le gare ...

Gli arbitri della 22/a giornata diA, in programma domenica 12 febbraio: Milan - Torino (venerdì 10, ore 20.45): Ayroldi; Empoli - Spezia (sabato 11, ore 15): Giua; Lecce - Roma (sabato 11, ore 18): Aureliano; Lazio - Atalanta (...Ammenda di 10mila euro per lo Spezia per "cori beceri e offensivi" da parte dei tifosi MILANO - Il giudice sportivo della Lega diA, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 9 giocatori dopo le gare della 21esima giornata del massimo campionato. Un turno di stop per Mahele e Muriel (ammenda di 10mila euro per 'espressioni ...

Calcio: Serie A, gli arbitri della 22/a giornata Affaritaliani.it

Calcio: Serie A, Cremonese e Samp vicine a retrocedere, in quota Verona punta a rimonta Affaritaliani.it

Serie A: nove squalificati per la 22ª giornata Fantacalcio ®

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 22^ giornata Sky Sport

Giudice Sportivo Serie A, nove squalificati per la 22ª giornata Corriere dello Sport

L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 24/a giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 11 febbraio alle ore 14.00: Genoa-Palermo ...La società inglese è sotto indagine per una serie di contestazioni che racchiudono un periodo enorme, dal 2009 al 2018 e con un elenco di accuse quasi infinito: almeno 100 violazioni diverse, ma tutte ...