Calcio | Serie A Ayroldi arbitra Torino - Milan | Napoli - Cremonese a Massimi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il posticipo di lunedì tra Sampdoria e Inter è stato affidato a Maresca diROMA - Giovannidirigerà, anticipo della 22esima giornata in programma venerdì sera. Con il ...

Il, in tutte le sue sfumature, fa parte della quotidianità di Amadeus, laA è stato un tema affrontato con Gianni Morandi, poco prima dell'inizio della gara: 'Sono un grande fan di ...Le designazioni arbitrali per la 22giornata Milan - Torino (venerdì 10 febbraio ore 20.45) Arbitro: Ayroldi Assistenti: Lo Cicero - M. Scarpa IV ufficiale: Volpi Var: Chiffi Avar: Prontera Empoli - ...

Serie A: nove squalificati per la 22ª giornata Fantacalcio ®

Lazio, i nuovi acquisti rendono poco: ecco chi ha giocato meno Corriere dello Sport

Calcio: Serie A, Salernitana-Juventus 0-3, doppietta di Vlahovic e gol di Kostic Affaritaliani.it

Serie A: Salernitana-Juventus 0-3 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Juve, De Sciglio reagisce alle critiche: "Non ho fatto niente di male" Corriere dello Sport

Il posticipo di lunedì tra Sampdoria e Inter è stato affidato a Maresca di Napoli ROMA (ITALPRESS) - Giovanni Ayroldi dirigerà Torino-Milan, ...Tutta colpa del karma. Domenica 5 febbraio, Pep Guardiola – in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Tottenham di Antonio Conte – attacca il Chelsea per le spese pazze fatte in sessi ...