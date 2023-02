Calcio Napoli | ADL blinda Osimhen | “Non abbiamo debiti e non devo vendere nessuno”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, chiude la porta alle big d’Europa per Victor: “Non è in vendita”. Victorla prossima estate non si muoverà danonostante le offerte di Manchester United e Psg. Lo assicura il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un’intervista al quotidiano

Non succede, ma se succede… Perché per nuove iniezioni di belprobabilmente bisognerà ... viene da chiedersi quale sia stato finora il team che,a parte (ovviamente, come l'annata ...... la spavalderia del divo, non certo il sottile e raffinato, almeno nel, animo comunitario, ... Nella prima puntata si è parlato di Khvicha Kvaratskhelia (), nella seconda di Emil Audero (...

Napoli, brutta batosta per i tifosi: si muove anche il Comune ultimecalcionapoli.it

Napoli-Cremonese: doppio lavoro per gli azzurri in allenamento, il report! Spazio Napoli

Napoli, secchiata d’acqua fredda: l’ufficialità gela i tifosi ultimecalcionapoli.it

De Laurentiis: “Il Napoli può vincere la Champions, Osimhen e Kvara non partono” CalcioNapoli1926.it

UFFICIALE – Spezia, soliti 10.000 euro di multa per i cori contro Napoli CalcioNapoli1926.it

Manca sempre meno all’ufficialità del trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray. L’accordo tra i due club è stato già raggiunto nelle scorso ore, ma adesso si sta formalizzando il tutt ...Tanta, tantissima musica in questi giorni con la 73ª edizione del Festival di Sanremo che ha avuto il via nella serata di ieri. Alla musica si associa spesso anche un po’ di calcio, come accaduto oggi ...