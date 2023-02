Calcio | Ibrahimovic torna ad allenarsi | “Sono ancora il dio numero uno | rientro e vinco”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Dio,il1: adesso torno e cambia la musica”. Così Zlatannel corso di una intervista a Mediaset, in vista del suoin campo. “Sto bene, sto molto bene.rientrato in gruppo e mi sento libero in campo e anche fuori dal campo. Significa che sto bene”, sottolinea e aggiunge: “stato troppo tempo fuori e non è stato facile. Ho fatto un recupero lungo e lo sapevamo ma l’importantei riscontri fisici chepositivi e stanno migliorando tutti i giorni. Questo è il primo obiettivo, il secondo è rientrare bene”. “Non vogliore in campo per beneficenza, se entro in campo lo faccio per portare risultati e per fare quello che ...

Si avvicina il ritorno di Zlatan. Dopo il rientro in gruppo di ieri, l'attaccante svedese ha svolto oggi un lavoro ... Ma lui deve restare concentrato e pensare solo a giocare a, tutto ...MILANO - E' pronto a tornare in campo dopo il l ungo stop per l'intervento chirurgico al ginocchio e non pare aver perso nulla in termini di leadership : Zlatansi confessa ai microfoni di Sport Mediaset e lo fa con il solito piglio e la consueta autostima, promettendo di risollevare il Milan dalla crisi di gioco e risultati che ha attanagliato la ...

Ibra, come ha fatto negli ultimi anni ... il Mondiale e tutto il resto… ma lui deve restare concentrato e giocare a calcio, tutto il resto si risolve”. Pazienza per il belga – “È un talento, ha grande ...Dopo il lungo stop, lo svedese è vicino al ritorno in campo e si dice pronto a risollevare la stagione dei rossoneri: "Non sono preoccupato, ma è il momento di far parlare il campo" ...