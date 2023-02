Calcio | Hoffenheim | Matarazzo è il nuovo allenatore

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), 8 feb. -(Adnkronos) - Pellegrinotorna ad allenare in Bundesliga. Il 45enne tecnico italo-americano, esonerato dallo Stoccarda a metà ottobre, è ildell', che ha preso il posto di André Breitenreiter, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

- Hertha Berlino 3 - 0 15:30 VfL Bochum -5 - 2 18:30 Borussia M. - Schalke 04 0 - 0- LIGUE 1 17:00 PSG - Toulouse 2 - 1 19:00 Troyes - Lione 1 - 3 21:00 Rennes - Lille 1 - 3 ...

Il Belgio ha scelto l'erede di Roberto Martinez, commissario tecnico che si era dimesso dopo il deludente Mondiale in Qatar dei diavoli rossi La Federazione ha puntato su Domenico Tedesco, allenatore ...