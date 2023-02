Calcio | Domenico Tedesco nominato Ct del Belgio

L'allenatore italo - tedescoTedesco è stato nominato Commissario tecnico del Belgio. Lo ha annunciato questa mattina la Federcalcio belga (RBFA). "Buona fortuna, allenatore", ha aggiunto la RBFA sul proprio account ...... insospettabile " di un gruppetto di ragazzini che, negli anni '80, tra una partita die una ...a fare i conti con gli errori che hanno sconvolto la loro vita e quella del piccolo, ...

E' ufficiale, Domenico Tedesco è stato nominato nuovo allenatore del Belgio dopo l'addio di Roberto Martinez. L'allenatore italiano ex Lipsia avrà il compito di far ripartire il progetto dei Red Devil ...Domenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio: l’italo-tedesco è stato nominato alla guida dei Diavoli Rossi per il dopo-Martinez ...