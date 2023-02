Calcio | Belgio | Domenico Tedesco è il nuovo ct

L'allenatore italo - tedesco Domenico Tedesco è stato nominato Commissario tecnico del. Lo ha annunciato questa mattina la Federcalcio belga (RBFA). "Buona fortuna, allenatore", ha aggiunto la RBFA sul proprio account Twitter. Tedesco, 37 anni, succede allo spagnolo Roberto ...... al netto di una evidente ed effettiva appartenenza all'élite delinternazionale, le ... Partendo dall'estremo difensore, troviamo Cortuois, primo rappresentante deled in forza al Real ...

E' ufficiale, Domenico Tedesco è stato nominato nuovo allenatore del Belgio dopo l'addio di Roberto Martinez. L'allenatore italiano ex Lipsia avrà il compito di far ripartire il progetto dei Red Devil ...Domenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio: l’italo-tedesco è stato nominato alla guida dei Diavoli Rossi per il dopo-Martinez ...