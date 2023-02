Calcio | Abodi | “Parole Pm sulla Juventus? Il principio di responsabilità vale sempre”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Ildi. È talmente evidente l’inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge…”. Lo ha dichiarato Andrea, ministro per lo Sport, a margine di un evento a Roma al cinema Troisi, riferendosi allepronunciate dal pm Ciro Santoriello, uno dei tre magistrati della Procura di Torino che ha indagatoJuve e che nel 2019 si dichiarò in un convegno pubblico “anti-juventino”. “Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia” ha concluso. E ancora: “Il tema degli appuntamenti rusticani tra violenti lo sta affrontando il ministero dell’Interno, con il quale c’è profonda ...