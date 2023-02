Cagliari | Bonato | «Abbiamo una buona rosa che non ha dimostrato ancora il proprio valore»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nereo, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa del mercato dei rossoblù. Le dichiarazioni Nereo, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «cercato di interpretarlo secondo la volontà di crescere nel tempo. Volevamo cercare un esterno di gamba che potesse giocare a piede invertito. Per questopreso Azzi. A centrocampo il recupero di Rog e Mancosu, oltre alla conferma di Kourfalidis e il recupero di Deiola, ci ha portato a rimanere come eravamo perché con tutti gli uomini a disposizione potremo soddisfare le esigenze che si presenteranno. In attacco ci siamo indirizzati su Prelec che ha caratteristiche simili a Pavoletti e che potesse essere di nostra proprietà. In difesa ...