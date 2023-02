Burro fatto in casa | genuino e con solo 1 ingrediente

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il, si sa, rende speciale qualsiasi ricetta! Riesce a legare gli ingredienti in maniera davvero straordinaria, trasforma gli impasti da secchi a cremosi, nelle ricette salate regala una consistenza ineguagliabile, sulla pasta, con qualche foglia di salvia basta daa condire in maniera sublime. Come sa mantecare il risotto lui, nessuno mai; frigge frittate, verdure, patate e assicura una doratura perfetta. Insomma, è un indispensabile in cucina. Ma perché comprarlo quando possiamo farlo in? Non lo avreste mai detto, vero?! Invece è proprio così, e serve un. Curiose? Allacciatevi il grembiule, vi spieghiamo come fare passo a passo! Preparare ilinè semplicissimo, vi basterà procurarvi: 4 lattine (500 g) di yogurt denso 150 ...