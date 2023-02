Bucarest Polvere e sangue

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le storie che raccontano solo sofferenza non hanno alcun valore. Perché raccontarle?”. Sembra partire da questo orizzonte anti sensibilista Margo Rejmer, autrice di , il reportage narrativo sulla Romania prima durante e dopo Nicolae Ceau?escu scritta al vivo come un diario di viaggio – l’autrice è polacca. Ne nasce un racconto sull’ellissi che provocano, anche dopo anni, dolore e risentimento immobilizzati nel bisogno di una nuova rimasticazione e digestione che li renda davvero esemplari prima che scatti il tabù della storia. Dov’è che tutto inizia? Nella corsa sfrenata all’autorappresentazione della fastosa Casa del Popolo o nell’oblio di un cimitero dove il leader politico giace per contrappasso nell’anonimato? Rejmer ricostruisce nel dettaglio la vita dell’ex presidente partito dalla campagna con la vocazione (forse, anche la rimozione) di dare al paese una forte spinta ...