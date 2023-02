Bruscolotti | “Il Napoli dà fastidio a tutti lassù | li stiamo facendo dannare”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Bepperitiene che ildàin classifica e statutte le altre squadre Beppeapplaude il rendimento strepitoso del. Lo storico ex capitano deldi Maradona, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, si sofferma sulla stagione che sta compiendo la squadra allenata da Luciano Spalletti: “Gli azzurri sono veramente straordinari, non c’è bisogno nemmeno di evidenziarlo. Anche perché il campo risponde ogni volta. Sono qualcosa di incredibile, troppo bella la squadra allenata da Spalletti. Non ci sono dubbi, ilè la più forte in assoluto del campionato di ...