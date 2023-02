Brozovic | il suo rientro è una boccata d’aria per il centrocampo dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Marceloè finalmente tornato in campo. Il centrocampista croato è rientrato nel derby di campionato contro il Milan e ora il suo apporto può essere molto importante per il prosieguo della stagione. INFORTUNIO ? Marcelofino ad ora non si è praticamente mai visto in campo con l’Inter. Il croato a settembre aveva accusato un problema durante la pausa con le nazionali. Da lì in poi i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di lui per gran parte della stagione. I suoi problemi sembravano essere stati risolti prima della pausa Mondiale. Periodo in cui si era visto in alcuni scampoli di partita con Juventus, Bologna e Atalanta. RICADUTA E RITORNO ?era poi partito anche con la Croazia alla volta del Mondiale in Qatar. Con la sua nazionale è riuscito ad arrivare fino in semifinale e a ...