(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa settentrionale, favorisce la discesa di aria polare continentale verso l’Italia e il Mediterraneo, la quale garantisce stabilità atmosferica sulla nostra regione ancora per i prossimi giorni.moderato anche durante il, consu valori leggermente al didi quelli medi trentennali 1991-2020. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni, insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 8 febbraio 2023 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, ad eccezione delle zone prealpine, ove già dal mattino vi sarà della nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da Alpi e ...

... anche se non mancheranno le gelate. In pianura anche saranno piuttosto elevate di giorno ...di vento potranno ancora scendere a valori prossimi allo 0 o leggermente negativi con locali,...... anche se non mancheranno le gelate. In pianura anche saranno piuttosto elevate di giorno ... potranno ancora scendere a valori prossimi allo 0 o leggermente negativi con locali, ma in ...

Brinate notturne e freddo di giorno: temperature sotto la media BergamoNews.it

Arriva il gelo dalla Russia: calo termico di quasi dieci gradi L'Arena

Meteo – Settimana con l'anticiclone: tempo stabile e freddo nelle ore ... ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

Meteo: nuova neve in arrivo nell'entroterra riminese. Gennaio finirà ... AltaRimini

Meteo - In Calabria temperature in discesa e qualche nevicata nel weekend: previsioni per il 4 e 5 febbraio LaC news24

Brinate notturne e freddo moderato anche durante il giorno, con temperature su valori leggermente al di sotto di quelli medi trentennali 1991-2020. Martedì 7 febbraio 2023 Tempo Previsto: Rapida ...FRASCATI (attualità) - Il flusso che dominerà la scena settimanale sarà quello da nord-ovest mantenendo così condizioni di tempo stabile sulla nostra Penisola, ma moderatamente freddo con inversi ...