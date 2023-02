Breaking Bad | Jesse e Walter propongono una nuova “bomba” a Tuco per il Super Bowl

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilsi avvicina e PopCorners ha condiviso un nuovo spot con protagonistidiBad. La reunion tanto attesa da parte dei fan è finalmente qui. In un nuovo, breve video, Bryan Cranston e Aaron Paul interpretano i loro iconici personaggi alle prese con uno snack “”.Bad regala una simpatica reunion aPinkman eWhite. In vista del, due dei personaggi più amati del piccolo schermo hanno unito le forze, condividendo di nuovo la scena per promuovere i prodotti di PopCorners. Il risultato, inutile dirlo, è piuttosto divertente.Bad. Crediti: PopCorners via screenshot/YouTube – VelvetMagIl...