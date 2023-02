(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Studios è al lavoro su dueambientate nell'universo dipoliziesca basata sui romanzi di Michael Connelly. Dopo il grande successo di, drama poliziesco basato sui pluripremiati romanzi di Michael Connelly,Studios ha annunciato di essere al lavoro su dueambientate nello stesso universo. Non si conoscono ancora i titoli ufficiali, ma sono stati divulgati i primi dettagli. Il primo progetto segue l'ex partner di Harry, il detective Jerry Edgar, che viene incaricato di una missione sotto copertura dell'FBI a Little Haiti, Miami. In questa città glamour, è costretto a trovare un equilibrio tra la sua nuova vita e il ventre della città, inseguito dal suo ...

Avendo imparato dall'alleato e mentore Harry, Renee fa le cose a modo suo, risolvendo i casi in modo non convenzionale e affrontando le politiche di una donna in ascesa nella polizia di Los ...è sulla buona strada per diventare un, fenomeno sempre più diffuso tra le produzioni televisive dopo i fortunati casi di Yellowstone , One Chicago , FBI , Law & Order e Power , ai ...

Bosch: il franchise Amazon si espande con due nuove serie Movieplayer

Power Rangers: il trailer della reunion per i trent'anni della serie WIRED Italia

Power Rangers: uno sguardo allo speciale per il 30º anniversario NerdPool

Perché l'attrice dei Pink Power Ranger non parteciperà a Mighty ... Asiatica Film Mediale

Annie Wersching: causa morte, malattia, età, marito, figli e biografia Tag24

Amazon Studios è al lavoro su due nuove serie ambientate nell'universo di Bosch, serie poliziesca basata sui romanzi di Michael Connelly.Amazon Studios is planning to expand its crime drama franchise Bosch, with two new spin-off series in development. One of the shows will follow Detective Jerry Edgar, played by Jamie Hector in Bosch ...