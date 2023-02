Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche ladisi allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla linea di parità. A Wall Street, l' S&P - 500 prosegue le contrattazioni in calo. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro ...il Ftse All Share e' salito dello 0,13%, in linea con il segmento principale. Tra i titoli fuori dal Ftse Mib, la migliore performance e' stata messa a segno da Lventure Group (+13,15%), ...

Borsa: Milano chiude in moderato rialzo, pesano le banche - Economia Agenzia ANSA

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,15% Teleborsa

Borsa Milano tonica, vola Saipem, bene Tim, realizzi su Banco Bpm e Mps Yahoo Finanza

Borsa Milano, indici positivi, banche volatili, vola Saipem, tonica Tim Da Reuters Investing.com Italia

Risultato balza a 1,449 mld con badwill Carige (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - Via libera del cda di Bper ai conti del 2022, chiusi con un utile netto contabile di 1,449 miliardi di ...Dal 12 al 14 febbraio presso la Fiera Milano City il brand West of Sicily sul red carpet: da “Il Gattopardo a Màkari, 60 anni di produzioni cinematografiche e pubblicitarie nella Sicilia occidentale”.