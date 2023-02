(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn attesa di sapere se la gara con il Modena si dovrà o meno rigiocare, il responso definitivo arriverà solo il 13 febbraio, in casaè tempo di fare il punto sull’ultima sessione di calciomercato e prepararsi alla sfida di sabato contro il. Ad Asseminello, il protagonista di giornata è Nereo, direttore sportivo della compagine sarda. Il dirigente rossoblù ha tenuto una conferenza stampa dopo l’allenamento del mattino, partendo proprio dall’ultima gara che ha visto ilsoccombere al “Braglia” contro il Modena. “Si sono sommati episodi anomali e dubbi, a partire dall’espulsione di Rog. La doppia ammonizione fantasma di Zappa ci ha spinto a fare ricorso per capire se c’è la possibilità di rigiocare questa gara in condizioni normali e senza penalizzazione. ...

... hanno organizzato l'appuntamento 'Dialogo sulla Lombardia che'. Un'occasione per ... Sono previsti interventi dei varesini Maurizio Melis, Massimo Crugnola, Giorgio Caporaso, Daniloe ...Rossini di Pesaro il giovane e lanciatissimo direttore d'orchestra, il 27enne Alessandro, ... Ed ecco la Royal Opera House Vision: "trasformarla da centro per le arti performative a ...

Mercato Cagliari, Bonato: “Vogliamo costruire qualcosa che resti nel ... Centotrentuno.com

Bonato: "Vogliamo ripartire col Benevento, il Cagliari punta ai play off" anteprima24.it

Cagliari, parla il ds Bonato: «Noi penalizzati, vogliamo rigiocare la gara col Modena» L'Unione Sarda.it

Nuovo Stadio Cagliari, Truzzu: «Se lo vogliamo fare in tempi brevi non c’è alternativa a Sant’ ... Cagliari News 24

Franceschi e Bonato all’assalto dell’ERC per Michelin RS

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nereo Bonato, Direttore sportivo del Cagliari, interviene in conferenza stampa per dialogare con i media. Le sue dichiarazioni ...