Bomba esplode davanti a un centro scommesse a Varcaturo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ordigno è esploso la scorsa notte dinanzi ad un esercizio commerciale di via Ripuaria, a, alla periferia di Giugliano. La deflagrazione ha causato danni alla serranda del negozio e a quelli di alcun magazzini vicini. Il boato si è avvertito anche ad alcuni chilometri di distanza. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

