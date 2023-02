Boga è il miglior assist-man del 2023 in Europa Ecco i numeri con l’Atalanta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’attaccante delJeremiepuò vantare di essere il-man nei Top 5 campionati europei Ilnon poteva cominciare meglio per l’attaccante delJeremie: non soltanto per una questione di “redenzione” (è passato da esubero offensivo a vero e proprio titolare), ma anche analizzando le statistiche europee del numero 10 nerazzurro. Secondo i dati raccolti da Trasfermarkt, Jeremieè attualmente il-man dell’anno nei Top 5 campionati europei con 5in 7 partite disputate, e la crescita di questipotrebbe essere pura formalità se dovesse mantenere il ritmo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ancora piu' interessante sembra l'impegno che attende la super Atalanta del trio, Hojlund e ... reduce del trionfo del Meazza in cui ha recuperato convinzione e ilBerardi. Gli emiliani ...risultato possibile Sicuramente non lo scudetto, al massimo la qualificazione in Champions. Ma sono domande che non ci fanno bene". Gasperini si è soffermato su Lookman e"Lookman ci ...

Boga disputa il miglior match con l'Atalanta. Permanenza Ad una condizione Calcio News 24

Ingresso decisivo di Boga (il migliore con Hojlund), bravi anche Zappacosta e Koop Prima Bergamo

L'Eco di Bergamo celebra Boga: "E' lui il migliore, teniamolo noi: ci aiuterà" Tutto Atalanta

Boga-Hojlund-Lookman: il miglior tridente stagionale dell’Atalanta (qualità allo stato puro) Blogo Sport

L'Atalanta ha ritrovato il club del gol. Boga è tornato a brillare, Hojlund è un'altra intuizione Tutto Atalanta

Il tecnico può contare su sei attaccanti (Pasalic compreso) che garantiscono diverse soluzioni A volte, alcune partite di calcio vengono definite come sfide a poker. Partendo da questo punto potremmo ...I neroverdi tengono testa all’Atalanta e la mettono ko con un gioiello di Laurientè. Dopo San Siro un’altra prova della guarigione della squadra ...