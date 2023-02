BMW i5 - La Serie 5 elettrica sarà anche Touring

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La BMW sta lavorando alla messa a punto dell'ottava generazione della5, attesa al debutto in autunno.questa vettura, che verrà declinata pure in versione station wagon, seguirà le orme tracciate dagli ultimi modelli di Monaco, arrivando sul mercato sia con motori termici, sia in versione 100%, che prenderà la denominazione i5. L'elettrificazione della berlina non fa quasi più notizia viste le strategie della Casa, ma queste foto spia confermano che cispazioper una i5: un'abbinata di powertrain e carrozzeria ancora poco diffusa sui mercati e che potrebbe quindi attirare nuovi clienti. La familiare, specialmente su alcuni mercati, ha sempre riscosso un buon successo di vendite e l'adozione della piattaforma Clar aggiornata dovrebbe portare in ...