Blanco spacca tutto sul palco e io che in classe mi batto per insegnare educazione civica Non ci sto Lettera

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Inviata da Mario Ascione - Non vorrei commentare Sanremo...non è mia abitudine. Sopratin un tempo come questo segnato da lutti e terremoti...più che le parole, forse, solo il silenzio potrebbe avere il giusto peso dell'eloquenza. L'articolo .

va fuori di testa etutto, follia al Festival: "Non sentivo" Eppure nonostante il successo - per avere simili risultati di ascolti bisogna tornare a Pippo Baudo nel 1995 - ci sono stati ...Amadeus ha affermato di conoscere molto bene. Ma, se lo conosceva così bene, come è possibile che non sapesse che il cantante di Brescia è un noto- tutto, come si vede in diversi ...

Sanremo, Blanco sale sul palco e spacca i vasi di fiori. Fischi e insulti del pubblico in sala:… Il Fatto Quotidiano

Blanco non sente l'audio, si arrabbia e spacca tutto: che bufera all'Ariston La Gazzetta dello Sport

Sanremo, l’irresistibile ironia di Fiorello su Blanco: «Anche mia madre quando non sente bene spacca tutto» Corriere TV

Blanco spacca tutto, anche se stesso RaiNews

Sanremo 2023, Blanco rompe il silenzio: «Ariston, mi hai insegnato a correre ma sono caduto» Vanity Fair Italia

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha dato il benvenuto anche a Blanco che era uno degli ospiti e che avrebbe dovuto presentare il suo nuovo singolo "L'isola ...Il pubblico di Striscia aveva sollevato qualche dubbio sulla veridicità della sceneggiata di Blanco di ieri sera al Festival di Sanremo: i fiori già preparati sul palco, il video del suo singolo in cu ...