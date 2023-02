Blanco scrive una lettera a Sanremo | ‘Chiedo scusa’ Il post su Instagram

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) È stato uno spettacolo nello spettacolo quello che ieri sera ha presentatonel corso della sua esibizione sul palco di. Uno show che sicuramente ha creato sdegno nel pubblico che una volta terminata la canzone ha accompagnato le rise del cantante al conduttore della kermesse, Amadeus, che ha gli ha chiesto come mai ha distrutto gli addobbi floreali, con un ‘buuuuu’. Ladi scuse diMache, nell’immediatezza dei fatti, si è giustificato dicendo che non sentiva la sua voce in cuffia, deve essersi reso conto di quanto ha combinato, perché ha pubblicato sul suo profilounadi scuse indirizzata all’Ariston: “Chiedo scusa alla città dei fiori”. Ha scritto alle 4 e 30 di stamattina, 8 febbraio, il ...

Con una social media manager così, non è difficile credere che in poche ore i followers siano passati da zero a settecentomila (mentre si). Sanremo, Amadeus su: 'Mi ha chiamato, ha ...chiede scusa. In un post su Instagram, il cantante chiede venia per quanto avvenuto ieri durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023: 'Chiedo scusa alla città dei fiori',a corredo della foto di un foglio con alcuni appunti scritti a mano dallo stesso artista.

