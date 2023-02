Blanco paga cara la sfuriata di Sanremo | in arrivo la denuncia?

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Brutte conseguenze inperdopo l’episodio devastante sul palco di2023 Tutti contro. L’episodio della serata inaugurale del Festival diha sollevato un polverone mediatico quasi senza precedenti, con ladel cantante che dopo non aver sentito la sua voce nel corso dell’esibizione sulle note de L’Isola delle rose ha devastato il palco, facendo il pieno di fischi dall’Ariston e scatenando le polemiche. Subito dopo l’accaduto il Codacons ha tuonato contro il giovane cantante bresciano, in seguito ai fatti accaduti ieri nella prima serata della kermesse ligure. Secondo quanto fatto sapere dall’associazione,saràto e chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai, oltre rispondere al reato di ...

... la scenografia dell'Ar­iston è infatti­ta dagli utenti ital­iani che finanziano la Rai ... Per tali motivi il Codacons chiede oggi alla Procura di Impe­ria di aprire una in­dagine sualla ...

