Blanco nel mirino del Codacons | chiesto il risarcimento

È un peccato che non si lavori con più di impegno e visionecercare di rendere quei cinque ... Non a caso l'apparizione di Mahmood e, che hanno trionfalmente rifatto 'Brividi', è stato l'...Se la sua furiosa esibizione fosse stata in gara (ieriera ospite) avrebbe preso una sfilza ... il FantaSanremo è pronto per accompagnare il pubblicocorso della settimana del Festival. In ...

Blanco ha problemi di audio sul palco di Sanremo 2023 e spacca la scenografia: cosa è successo Fanpage.it

Povero Amadeus: Blanco si prende tutta l'attenzione al Festival di Sanremo la Repubblica

Sanremo 2023, Blanco distrugge le rose sul palco durante l'esibizione. FOTO Sky Tg24

Blanco fuori di sé a Sanremo: smette di cantare e devasta il palco BresciaToday

Sanremo 2023, Blanco sbotta e calcia i fiori sul palco: fischi dell'Ariston, la reazione dopo i problemi audio Virgilio Notizie

scivolando persino nel disastro che stava creando. Soltanto quando la musica si è interrotta, Amadeus è entrato in campo e si è reso conto di ciò che aveva combinato in quei pochi minuti Blanco.E sono i dati ovviamente al centro della conferenza stampa dopo la prima serata del festival. Ma a tenere banco è anche l'episodio di Blanco che, dopo un problema tecnico durante la presentazione del ...