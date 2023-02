Di ora in ora sta prendendo piede l'idea cheabbia meditato tutta l'azione messa in scena . Infatti, nel videoclip della canzone interpretata a Sanremo, "L'isola delle rose", il cantante ...SANREMO - Di certo non sono mancate le sorprese: la prima puntata del Festival di Sanremo ha regalato emozioni e tanti spunti. Amadeus e Gianni Morandi, sono stati accompagnati da Chiara Ferragni, all'...

Delirio Blanco all'Ariston: prende a calci i fiori di Sanremo sul palco. I fischi del pubblico - Il video Open

Delirio di Blanco: non si sente in cuffia e devasta il palco, strage di fiori - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Sanremo 2023: Delirio Blanco, spacca tutto sul palco! Corriere dello Sport

Blanco, delirio e follia a Sanremo 2023: fiori distrutti e bordata di fischi e critiche (Video), la decisione di Amadeus che ... Politica Sette

Blanco, il delirio sul palco e la scena finale del videoclip “L’isola delle rose”: solo una coincidenza Corriere dello Sport

SANREMO - Il gesto che ha spaccato la prima serata del Festival di Sanremo potrebbe essere una farsa. All’indomani dello show di Blanco, con la devastazione della scenografia del palco dell’Ariston, ...Ad intervenire sull’accaduto anche l’ex vincitore dell’edizione del 2010 del Festival, Valerio Scanu, che ha attaccato Blanco per il comportamento avuto sul palco. Le parole del cantante. Follia e ...