Blanco fischiato a Sanremo 2023 | palco distrutto | Amadeus scioccato! VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "Purtroppo non mi sentivo in cuffia e non sentivo la voce", è stata questa la giustificazione diche haildi. Il cantante è stato ospite poco dopo la mezzanotte esibendosi in «L'Isola delle Rose», il suo nuovo singolo. A causa di un problema tecnico il vincitore della scorsa edizione del Festival ha perso la testa e ha iniziato a spaccare vasi e fiori suldell'Ariston. IN AGGIORNAMENTO