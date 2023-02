Blanco fischiato a Sanremo 2023 | furioso per un problema tecnico | distrugge i fiori sul palco VIDEO

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Incredibile al Festival diper dei problemi tecnici ha perso il controllo e non ha voluto più cantare la propria canzone. Anziché proseguire l’esibizione canora, il giovane cantante ha deciso dire delle piante coiposte accanto al. Sembrava una gag, così non è: il pubblico lo fischia senza perdono e inizia un momento di pesante tensione. In alto ecco il. SportFace.

... scenografia cheha preso a calci dopo aver riscontrato problemi di audio; è stato. Il gesto non poteva che tenere banco sui social. Un pessimo esempio per le nuove generazioni per ...Per fortuna il pubblico ha'. 'Ma dove vogliamo andare se non sappiamo neanche gestire ...sparito dopo il raptus: il sospetto, cos'è successo dietro le quinte

"Volentieri, io canto anche da solo", ha replicato Blanco tra i fischi del pubblico. Più tardi però Amadeus ha detto che Blanco non avrebbe ricantato perché "non c'erano le condizioni". Anche Gianni ...Il romanista Blanco sfascia il palco di Sanremo, all’Ariston fischi e cori: «Scemo». L’ex vincitore del Festival non è riuscito a cantare e ha distrutto la scenografia di fiori creata per la sua ...