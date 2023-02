(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ha fatto bene? Ha fatto male? Bisogna punire o perdonare il cantante per la scena in cui ha distrutto il palco?

Tensione all' Ariston al termine dell'esibizione di, che in precedenza aveva eseguito Brividi con Mahmood . Il cantante ha presentato sul palco ... Unasul palco Per sfogare la sua ...E adi grattarmi, ho consumato i gioielli di famiglia (ride)'. Allora fa sul serio. 'Per me ... Tra fenomeni come thasupreme e, le è mai capitato di sentirsi superato in questi anni 'Certo.

Sanremo 2023: Blanco non sente la sua voce e distrugge il palco. Amadeus gli dà una seconda chance - La diretta della prima serata - La diretta della prima serata RaiNews

La furia di Blanco sul palco di Sanremo: distrutti i fiori dell'Ariston la Repubblica

Fischi e vasi rotti, furia Blanco a Sanremo 2023: ecco cosa è successo Quotidiano di Sicilia

Blanco e la «furia distruttrice» a Sanremo 2023: è solo rock ‘n’ roll Vanity Fair Italia

La furia di Blanco a Sanremo: l'audio sparisce e lui devasta le rose sacre del Festival Io Donna

Ha fatto bene Ha fatto male Bisogna punire o perdonare il cantante per la scena in cui ha distrutto il palcoIodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...