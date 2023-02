Blanco e i fischi a Sanremo | il Festival è cambiato | il pubblico no

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la prima serata di2023 ha già messo in chiaro l’andamento di una kermesse musicale che da una parte regala delle vere e proprie montagne russe al, dall’altra rimane chiusa nella propria tradizione, al punto da rimanere cieca ai cambiamenti culturali che avvengono al di là dello schermo di Rai 1. Della prima serata della settantreesima edizione delnon rimarrà impressa né la qualità delle canzoni in gara (sebbene Marco Mengoni sembri già proiettato al podio), né le riflessioni portate da Chiara Ferragni, che continua a mostrarsi imprenditrice di se stessa. All’alba del debutto del “quarto mandato” di Amadeus le testate e i social sono pieni quasi esclusivamente della performance fatta da. Cosa è successo:distrugge ...

..., vincitore, insieme a Mahmoud, della precedente edizione. Il cantante, eseguendo il suo brano "L'isola delle rose", ha iniziato a distruggere gli arredi floreali sul palco, suscitando i...Dopo aver devastato vasi e fiori sul palco del Teatro,è stato investito daidel pubblico. "Non mi sentivo in cuffia e allora ho voluto comunque divertirmi, la cosa bella della musica è ...

Una prima serata che non sarà certo ricordata per le canzoni o per gli ospiti, quella dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo, bensì per l'esibizione, si fa per dire, di Blanco sul palco dell'Arist ...