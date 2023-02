Blanco | dopo la sfuriata a Sanremo scappa via dall’Ariston | cosa è successo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’esibizione disul palco didi certo non è stata la migliore in assoluto. Il cantante ha scatenato l’indignazione dei presenti all’Ariston, ma anche quella del popolo della rete in queste ore. L’artista infatti ha distrutto tutta la scenografia che gli era stata preparata pochi secondi prima e questo atteggiamento non è piaciuto L'articolo proviene da KontroKultura.

... standing ovation per Mattarella e Benigni e furia disul palco. Ma c'è il fronte ... Ecco il bilancio di questa prima seratal'esibizione della metà degli artisti in gara, 14 di 28. Il primo ...Gianluca Grignani, invece, non si è accorto di nulla: 'non ha fatto niente. Non mi sono reso conto, sembrava un'esibizione normale ', ha detto sempre al Corriere l'artista, in scalettai ...

Ecco il bilancio di questa prima serata dopo l'esibizione della metà degli artisti in gara ... Ma il pensiero va a quello che sarebbe potuto succedere a Blanco in termini di Fanta Sanremo. Se la sua ...