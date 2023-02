Blanco distrugge i fiori | era tutto programmato? Cosa è successo ieri a Sanremo 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La 73esima edizione del Festival diè cominciata e, senza dubbio, una delle scena che ha destato non poco clamore e che rimarrà impressa nella memoria del pubblico è quella che ha vistore iche facevano parte della sua scenografia.è cominciato per via di alcuni problemi di audio in cuffia e alla fine è degenerato nella modalità che tutti abbiamo visto in direttasera. Adesso però c’è anche chi ritiene che sia statocostruito, architettato ad hoc. Come sono andate davvero le cose?, Earth: “Dategli il daspo dalla Rai”sul ...