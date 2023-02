Blanco distrugge i fiori a Sanremo 2023 | Earth | “Dategli il daspo dalla Rai”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), esplode il caso. Come fu per l’ormai iconico litigio in diretta tra Bugo e Morgan ieri sera, al primo appuntamento del Festival di quest’anno, un altro cantante,per l’appunto, è finito al centro di polemiche analoghe. Bersagliato da insulti, fischi e cori, l’artista bresciano ha dato spettacolo sul palco dell’Ariston ma non con le sue canzoni bensì sfasciando tutti ipresenti in scena. Momenti di pura e inspiegabile follia – e nemmeno il cantante ha saputo fornire motivazioni convincenti a parte un “l’audio non si sentiva” e “io mi sono divertito” – che hanno generato il caos a. La denuncia di: “La Rai gli dia ilper un anno” Sul caso ovviamente è montata immediatamente la polemica. In tanti ...