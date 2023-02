Blanco denunciato dal Codacons

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Amadeus e(foto AGI per Rai) Non poteva mancare ilsarà chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai e a rispondere del reato di danneggiamento. Lo afferma il, che dopo i fatti di ieri al Festival di Sanremo 2023 deposita oggi un formale esposto alla Procura della Repubblica di Imperia e alla Corte dei Conti. Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati – spiega il– L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque ...

Precedente Chi vince Sanremo Nella prima serataspacca tutto e Mengoni vola in classifica ... bloccato eNel box nascondeva una bicicletta e attrezzi da lavoro per 30 mila euro, ...... perché l'esibizione non è stata fermatain più occasioni si è rivolto alla regia, hadi non sentire la propria voce , ma il pezzo non è stato stoppato, i problemi tecnici non sono ...

Sanremo. Codacons denuncia Blanco per danneggiamento e chiede i danni all'artista Ansa

Sanremo 2023, Blanco distrugge il palco. Il Codacons lo denuncia Il Tempo

"Gesto volgare, ora risarcisca". Il Codacons denuncia Blanco ilGiornale.it

Sanremo 2023, Codacons denuncia Blanco per danneggiamento Adnkronos

Festival di Sanremo, il Codacons denuncia Blanco alla Procura di Imperia per la distruzione del palco Riviera24

Un grupo organizado de delincuentes sustrajo más de 3 mil metros de rieles, sus respectivos durmientes y tirafondos. El Tren Patagónico no circula. Cerca de 3600 metros de rieles con sus respectivos d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...