Blanco choc a Sanremo 2023 | non sente la voce e distrugge il palco Fischi all' Ariston

Dopo la mezzanotte accade l'impensabile alla prima serata del Festival di Sanremo 2023., invitato per presentare il suo nuovo singolo "L'isola delle rose", si è fermato durante l'esibizione e ha distrutto le rose sul palco dell'Ariston. Subito è entrato Amadeus che ha chiesto ...- Mi sa che Roby Facchinetti non si è ancora ripreso dallodella rapina. Che fine ha fatto la ... -: non funziona l'audio e lui non si capisce per quale motivo spacca tutto sul palco. ...

Ogni mattina il racconto punto per punto del Festival di Sanremo. La prima serata: canzoni bruttine, stonature e Mattarella ...Sanremo, la prima serata del Festival si è rivelata più frizzante di quanto lo stesso conduttore Amadeus potesse immaginare alla vigilia. Il direttore ...