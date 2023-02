(Di mercoledì 8 febbraio 2023)- L'esibizione diè stata quella che - nella prima serata - ha rubato l'occhio, e distrutto la scena. La reazione del cantante alla mancanza di ritorno audio in cuffia è stata ...

SANREMO - L'esibizione diè stata quella che - nella prima serata - ha rubato l'occhio, e distrutto la scena. La reazione del cantante alla mancanza di ritorno audio in cuffia è stata inaspettata e ha colto di sorpresa ......dopo lasocial sulla sua laurea anticipata Articoli più letti L'amore indossa una giacca da sera: Elliot Page scatena le voci sulla possibile nuova storia con Mae Martin di Darío Gael...

Blanco, bufera a Sanremo. Il clamoroso retroscena svelato da Amadeus: “Doveva fare un’altra cosa” Corriere dello Sport

Blanco non sente l'audio, si arrabbia e spacca tutto: che bufera all'Ariston La Gazzetta dello Sport

Blanco distrugge i fiori e viene contestato a Sanremo 2023: “Bisogna sapersi divertire” Radio Deejay

Sanremo 2023, Blanco nella bufera: sommerso da critiche e ironie sui social Corriere dello Sport

Classifica Sanremo 2023: artisti e canzoni della prima serata Corriere dello Sport

Il conduttore ha raccontato l’inaspettato cambio di programma del cantante e il suo repentino ritorno sul palco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...