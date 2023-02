Sbugiardato Amadeus:e le rose, "tutto provato davanti ai funzionari Rai" I rumors hanno fatto arrabbiare e non poco la tv di Stato, che, tramite Il Foglio, ha mandato un messaggio chiaro a ...è un giovane artista e, sì, l'altra sera ha dimostrato di non avere equilibrio. Lo stimo artisticamente, è diventato estremamente popolare nel giro di pochi anni e questo non è sempre un ...

La preside contro Blanco: “A scuola l’avrei espulso. Ridatemi indietro i soldi del canone. Offesa da lui e da Ferragni” Orizzonte Scuola

Sanremo 2023, Grignani show sul palco dell'Ariston: interrompe l'esibizione con frecciata a Blanco e si dimentica i fiori ... Open

Sanremo da pecora, Simona Ventura difende Blanco: “Almeno ha chiesto scusa, andiamo oltre” Il Fatto Quotidiano

La morte silenziosa di Luigi, i riflettori su Blanco. Lo spettacolo continua Avvenire

Due dubbi sorti la notte passata. Ma «se bruciasse la città…» questa volta non daranno mica la colpa a Blanco L’altro sospetto che estendo al popolo italiano: può essere ...In occasione dell’episodio Grignani ha difeso anche Blanco - senza nominarlo - che tre giorni fa ha distrutto la scenografia: “Scusate, devo fermarmi - ha detto mentre cantava - a 50 anni ho imparato ...