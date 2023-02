Bischerate e banalità | il monologo di Benigni ha stufato tutti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb – Robertoe il suostandard, scontato, triste e banale. Per cui alcuni incredibilmente continuano a stravedere, ma che una bella fetta di telespettatori cominciano a recepire per quello che è: una noia mortale, piena zeppa di frasi vuote e retoriche. Questa è la prima percezione dopo l’intervento dell’attore ieri a Sanremo. Il noiosissimodiSanremo si può seguire o meno, ma purtroppo le notizie e i relativi video corrono. Soprattutto quelli ammorbanti. Un ottimo sonnifero, quello sì. Ildial festival potrebbe essere utilissimo, in caso si soffra di insonnia. Magari con un volume del televisore piuttosto basso per conciliare al meglio il crollo tra le lenzuola. L’attore e regista toscano ha ormai saturato così tanto i suoi ...