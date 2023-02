Bimba con febbre a 41 fatta attendere un’ora e mezzo in codice verde | muore tre giorni dopo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Aveva dovutoore prima di essere visitata e poi trasferita inin un altro ospedale, dove è finalmente scattata l’allerta per le sue condizioni. Troppo tardi per salvare la vita della bambina di due anni, morta all’ospedale di Lecce per encefalite fulminante dovuta a un virus influenzale. La tragedia è avvenuta lo scorso 29 dicembre,tredi sforzi da parte dei medici. Adesso i genitori hanno deciso di presentare una denuncia per quanto avvenuto al primo ospedale a cui si erano rivolti, quello di Gallipoli, ipotizzando il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. La coppia, residente a Sannicola, aveva deciso di portare la bambina al pronto soccorso del Sacro Cuore di Gesù lo sera del 26 dicembre, con 41 di ...