Biden tira dritto | si ricandiderà nel 2023 ancora contro Trump? Discorso sullo stato dell' Unione senza sorprese

- Negli Stati Uniti si va verso il bis nelle presidenziali del 2024 del ticket Jo- Kamala Harris. E' stata la stessa vicepresidente a confermare cheintende ricandidarsi e che lei ...Insomma ile molla sulla partecipazione di Zelensky è stato masochismo puro. E l'operazione ... Joesullo stato dell'Unione e Mattarella a Sanremo.ha fatto un discorso molto energico, ...

Usa, Kamala Harris: Biden intende candidarsi nel 2024, sarò con lui TGLA7

Biden tira un altro schiaffo a Huawei: dopo il 5G vuole togliere anche 4G e Wi-fi 6 DDay.it

Il pallone bucato ai cinesi non basta: Biden deludente per il 62% degli americani, anche sulla guerra Secolo d'Italia

Biden chiude all'invio degli F16. Ma Kiev insiste: 'ne servono 200 ... Agenzia ANSA

Protezionismo e lotta all'immigrazione illegale: così Biden imita Trump ilGiornale.it

"12 milioni di posti di lavoro in 2 anni" dice invitando i repubblicani a collaborare. La conferma della ricandidatura arriva dalla vice Kamala Harris: "Intende farlo e io correrò per lui" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...