(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ha cercato il loro appoggio, necessario, con un ipocrita appello ai sentimenti questa notte al Congresso Usa, ha elencato quelli che definisce i suoi successi, barando, però, sui numeri, omettendo, mistificando, scambiando i suoi sogni con la realtà che è ben diversa, e quando i repubblicani lo hannoato dandogli platealmente del “”, Joeha reagito in maniera infantile, sfottendoli e mandando all’aria tutto ciò che aveva tentato di ottenere fino a quel momento dagli avversari politici. Il, un passaggio delicatissimo e politicamente molto pericoloso che ogni presidente degli Stati Uniti deve affrontare con lo spirito delle Forche caudine per fare il punto su ciò che egli ha fatto dalla tolda della Casa Bianca e ciò che farà nel tempo che gli resta al comando, ...

Sottoposto alla medesima richiesta, ma in relazione a Joe, ha invece restituito quanto riportiamo di seguito in forma tradotta. La replica di OpenAI Come anticipato, il comento di Sam Altman ...... confermato dagli ultimi incontri del Presidente del Consiglio Meloni con il Presidentea margine del vertice G20 di Bali e del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Tajani con ...

Biden inciampa sul discorso sullo stato dell’Unione: fischi e accuse di essere un bugiardo Secolo d'Italia

IA, poesie e bias: ChatGPT inciampa su Trump Punto Informatico

Biden come Trump. Trovate carte segrete nella sede del suo staff ilGiornale.it

Anche il City inciampa sul doping finanziario La Verità

Biden inciampa salendo le scale dell'Air Force One: non è la prima volta RaiNews

Dosare ottimismo ed empatia sarà la chiave del secondo discorso sullo stato dell'Unione del presidente, che rivendicherà i successi sul piano economico, ma ...Il chatbot di OpenAI si rifiuta di scrivere una poesia su Trump, ma lo fa per Biden: ChatGPT e bias a gamba tesa sulla politica americana.