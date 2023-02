Biden cerca l' applauso del Congresso | ma riceve anche fischi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lo stato dell’Unione è buono, ha detto Joe, presidente americano, nel suo discorso tradizionale al, perché la struttura e la “spina dorsale” sono buone. Ma il lavoro da fare è tanto perché questa spina dorsale resti davvero solida. Tra qualche schiamazzo del Partito repubblicano e un invito da parte dello stessoad applaudire sui temi bipartisan, il presidente ha detto di voler puntare sul piano Buy American e sul rilancio della manifattura americana, strada che considera maestra (se lunga) per rilanciare l’economia e l’occupazione e, tra l’altro, spedire in soffitta dopo quasi trent’anni la globalizzazione; ha detto di essere pronto a lavorare con ila maggioranza repubblicana per trovare una soluzione sul debito (se non si sa con quali ...

Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire e l'omologo tedesco Robert Habeck sono negli Usa inoltre per chiedere "trasparenza" all'amministrazione di Joe, in modo da scongiurare una ...

Il presidente degli Stati Uniti, nel suo tradizionale discorso, ha provato a dialogare con il Partito repubblicano, che ora ha la maggioranza alla Camera. Questo è quello che ha ottenuto ...